Mãe de Ludmilla responde comentários de Rodriguinho sobre músicas da filhaReprodução/Instagram

Publicado 14/01/2024 18:42

Rio - Silvana Oliveira, a mãe da cantora Ludmilla, usou suas redes neste domingo (14) para criticar o participante Rodriguinho, do 'BBB 24'. Pelo seu perfil do Instagram, a matriarca, de 47 anos, respondeu alguns comentários negativos que o brother fez sobre sua filha depois da apresentação da funkeira na festa deste sábado (13).

"Ludmilla fez um show de mais de uma hora e ele resumiu aquele show inteiro em só uma música com palavrão. Aí você vê onde o recalque bate. Porque isso é puro recalque, não vem falar que é porque eu sou mãe que tô defendendo, não. Outra coisa, alguém do 'Big Brother' comentou que a Ludmilla tava bonita e ele falou: 'mas também, com o dinheiro que ela tem'. Oxe, mas ele também já teve dinheiro. Não ficou bonito por causa de quê, Rodriguinho? Perdeu o dinheiro todo e não cuidou da cara?", provocou a influenciadora em seus stories.Silvana ainda admitiu que gostava muito das músicas do filho do pagodeiro, Gaab, mas lembrou que o artista também tem letras com palavrões. "Assim que você vê onde tá o machismo. Macho pode falar palavrão, mas mulher não. É engraçado, né? Rodriguinho, vovô, vem-se embora. Tá fazendo o que aí dentro esse menino? Não quer ficar quietinho, que ir pro 'BBB' ficar fazendo graça. Te manca. É por isso que eu não vou pra esses negócios passar vergonha", completou a empresária.