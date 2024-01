Rodriguinho e Wanessa falam sobre música de Ludmilla - Reprodução de vídeo

Rodriguinho e Wanessa falam sobre música de LudmillaReprodução de vídeo

Publicado 14/01/2024 11:13

Rio - Em conversa com Yasmin Brunet, Rodriguinho e Wanessa Camargo opinaram sobre a letra música "Vem Amor, Bate Não Para", de Ludmilla, que foi a atração da festa do "Big Brother Brasil 24", da TV Globo, neste sábado. Os internautas, claro, repercutiram a conversa entre os brothers nas redes sociais.

"Ele estava olhando e eu fiz assim ó (cara de espanto). E eu falei: "Oi? Fui pro cantinho", começou Wanessa. "Isso não é uma coisa que normal. Qualquer pessoa pode se escandalizar com a frase 'bate com o p* na minha cara', afirmou o cantor. "Estou me sentindo velha", reagiu a filha de Zezé di Camargo.

"Você nova, ia ser feia essa frase. Não é legal", avaliou o ex-vocalista de Os Travessos. "Mas a moçada gosta, não está nem aí", destacou Wanessa. "Eu não gosto e nunca vou gostar de uma palavra, 'bate o pau na minha cara', piru, chibata, nunca vai ser legal", ressaltou Rodriguinho. "Nunca", disse Wanessa aos risos.

O teor da conversa dividiu a opinião dos internautas. "Rodriguinho metendo o pau nas letras da Ludmilla.. isso aqui pra mim é o auge", disse um usuário do X, antigo Twitter. " A Wanessa também ficou incomodada, pela conversa deles", opinou outro. "Eu adoro a Lud mas nessa parte eu preciso concordar. Eu até ia dizer que gosto mais das apresentações dela na TV do que ao vivo justamente por isso, aí ela me lança essa no BBB. Apesar que no show ao vivo ela fala muito mais coisas", comentou uma terceira pessoa.

Choque de geração

Wanessa desabafou com Yasmin e Rodriguinho sobre sua relação com os outros participantes do reality, que são mais jovens que ela. "Eu estou sentindo um choque de geração", afirmou a cantora. "Eu estou por fora das conversas. Comecei a ser eliminada das conversas. Percebo que chego em um lugar e as pessoas param de falar (...) E eu já sei de quem". Yasmin disse que pode ser apenas uma impressão de Wanessa. "Hoje está sendo um dia difícil para todo mundo, mas amanhã vai ser melhor".

O Rodriguinho problematizando a Ludmilla por ter cantado “Bate o piru na minha cara”



“eu não gosto e nunca vou gostar de uma palavra bate o p*u na minha cara”



mas gosta de agr3d1r mulher né? #BBB24 pic.twitter.com/QCJCzFQ2KM — JV (@jvve31) January 14, 2024

acho q por essa conversa de Wanessa Camargo e Rodriguinho, o show da Ludmilla mexeu com o ego deles pq se sentem inferiores e tbm por estarem num reality show #RedeBBB #BBB24 pic.twitter.com/HjdqhoHDp6 — Allan (@limalblue) January 14, 2024 Mas a Wanessa também ficou incomodada, pela conversa deles — Tiago Pereira (@QueriaSerVJ) January 14, 2024

Rodriguinho metendo o pau nas letras da ludmilla.. isso aqui pra mim é o auge

pic.twitter.com/spYtVXyfjl — mateus (@teteucommenta) January 14, 2024 Eu entendi o ponto de vista deles, apesar da emoção equivocada do Rodriguinho.

Sou da geração dos dois e também não consigo gostar desse tipo de música. Não é caretice ou preconceito, já ouvi, já tentei gostar e não rolou. Tem gosto pra tudo e viva a democracia! — Pedru Maia (@pedru_maia) January 14, 2024



Wanessa e Rodriguinho falando da musica da Ludmilla sendo que os dois estão em um reality show pra tenta voltar pra mídia já que não emplacam nenhuma das musicas maravilhosas deles kkk pic.twitter.com/jOeHzLSQsQ — Negah (@Crf_luluciene) January 14, 2024

Wanessa Camargo ja cantou " Me joga pra cima que eu caio de quatro

Sou a sua mulher-gato" e vem dizer essas babozeiras sobre a Ludmilla cantar "pau na cara"? Me poupe ne, gata

E Rodriguinho, ache um espelho na casa e se olhe#BBB24 — Carlos (@Carloos_Lamb) January 14, 2024