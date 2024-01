MC Bin Laden conversa com Vanessa Lopes - Reprodução de vídeo

MC Bin Laden conversa com Vanessa LopesReprodução de vídeo

Publicado 14/01/2024 09:04 | Atualizado 14/01/2024 11:04

Rio - MC Bin Laden desabafou com Vanessa Lopes, na madrugada deste domingo, sobre a maneira que Nizam trata Alane. O cantor disse que a relação entre os brothers 'parece abusiva' e comentou a tristeza da modelo e bailarina, que desmaiou durante uma conversa com o executivo de contas internacional.

fotogaleria

"Que o Brasil não me interprete errado, mas a forma que está na festa, não sei o que está acontecendo entre ele e a Alane, mas sei lá, não parece meio abusivo? Não parece? Ela tá muito triste...", comentou o cantor. "Mas enfim... Ela tá muito tensa. Por que ela tá tensa?", quis saber a influenciadora digital.

Os internautas repercutiram a declaração do dono do hit 'Tá tranquilo, tá favorável'. "MC Bin Laden diz que acha que o Nizam está sendo “meio abusivo” com a Alane. MC Bin Laden, você é uma lenda", opinou um usuário do X, antigo Twitter. "O Bin Laden já percebeu que Nizam e um macho escroto e abusivo", comentou outro.

'Alguma coisa errada tem'

Em outro momento, MC Bin Laden revelou para Vanessa que Nizam pediu a ajuda dele, após uma declaração do paulista sobre não achar genuíno o choro da criadora de conteúdo, e que tudo que ela faz é olhando pro espelho, vazar e virar assunto na casa mais vigiada do Brasil.

"Ele venha falar comigo, mas ele que fale a verdade. Enquanto ele pagar de doido, vou pagar de doida. Eu sei fazer isso, só estou nervosa", disse Vanessa, que ressaltou: "Mano, ela desmaiou. Qual foi a conversa que eles tiveram na cozinha, que ela desmaiou". Bin Laden opinou: "Sabe o que é real? Sabe o que eu penso? Eu quero saber se tem mais gente que pensa assim, porque ai a máscara cai. Ele não tá fazendo bem pra Alane e nem pra você. Alguma coisa errada tem."

"Sabe o que é real? Sabe o que eu penso? Eu quero saber se tem mais gente que pensa assim, porque ai a máscara cai. Ele não tá fazendo bem pra Alane e nem pra você. Alguma coisa errada tem."



Bin sobre Nizan pedir pra ele falar com a Vanessa pra amenizar as coisas entre eles,… pic.twitter.com/GlwFtuCJKP — MC BIN LADEN (@mcbinladen) January 14, 2024

mc bin laden dizendo que a relação de nizam e alane parece ser abusiva



o bin laden ja percebeu que Nizam e um macho escroto e abusivo #BBB24 pic.twitter.com/TtJUFe7EKE — MEMES DA VIDA (@memesdavidaue) January 14, 2024