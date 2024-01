Mãe de Alane, Aline Dias não quer Nizam como genro - Reprodução do Instagram

Publicado 14/01/2024 10:12 | Atualizado 14/01/2024 10:12

Rio - Mãe de Alane, do Aline Dias deixou claro que não aprova um possível romance entre Nizam e a filha no "Big Brother Brasil 24", da TV Globo, neste sábado. Após o brother dizer que seria o 'melhor genro', Aline reagiu ao comentário e criticou o executivo de contas internacional. Ela disse que ele é uma pessoa manipuladora e que destrata as mulheres.

"Eu acabei de ver uma postagem desse homem [Nizam] , que é um absurdo, porque eu jamais gostaria de ter um genro com um comportamento desse, uma pessoa manipuladora, que manipula todo mundo da casa, que destrata as mulheres", disse Aline, através do Instagram Stories. "A última coisa que eu queria era ter um genro assim para minha vida e para a vida da minha filha", concluiu.

Na legenda, Aline escreveu: "Minha filha está sendo julgada pelas escolhas ruins dela. Ter um homem desse como genro seria frustrante para qualquer mãe".

Na noite deste sábado, Alane desmaiou durante uma conversa com Nizam na cozinha. No momento, a modelo contava para o brother que sabia sobre comentários feitos por ele em relação a Vanessa Lopes e o questionou se podia falar o que sabia para a sister. Logo depois, ela desmaiou e foi atendida pelos médicos do programa.