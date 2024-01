Gloria Pires mostra muito samba no pé em confraternização - Reprodução do Instagram

Publicado 14/01/2024 12:30

Rio - O elenco de "Terra e Paixão", da TV Globo, curtiu uma noitada no Rio, neste sábado, após as gravações das cenas finais do folhetim de Walcyr Carrasco. Intérprete de Irene na trama, Gloria Pires deu um show de samba no pé ao som de "Explode Coração", ao lado de Bárbara Reis, Alexandra Richter, durante a confraternização.

Já Amaury Lorenzo, que interpreta Ramiro, apareceu cantando a música "Conselho", do Grupo Revelação, com Agatha Moreira, Rafael Gualandi, Renata Gaspar e Leandro Lima, em um vídeo publicado em seu Instagram Stories.

Leandro, inclusive, também soltou a voz e embalou a galera ao som "A Galera", "Baianidade Nagô", "Beija-Flor" e "Anunciação". Tatá Werneck, Débora Ozório, Jonathan Azevedo, Inez Viana, Diego Martins, Cláudio Gabriel, Paulinho Lessa, Maicon Rodrigues também se divertiram na ocasião.