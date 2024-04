"Nutrir", novo livro de Gisele Bündchen - Foto: Reprodução / Amazon

"Nutrir", novo livro de Gisele BündchenFoto: Reprodução / Amazon

Publicado 02/04/2024 22:00 | Atualizado 02/04/2024 22:09

A modelo Gisele Bündchen desembarcou no Rio, na tarde da terça-feira (2), acompanhada da filha Vivian Lake, de 11 anos. Ela está no Brasil para divulgar seu novo livro: "Nutrir: Receitas Simples para o Corpo e a Alma", sobre nutrição e lifestyle, lançado no no dia 27 de março simultaneamente em português e inglês.

Na obra, a gaúcha compartilha rituais de beleza, autocuidado, alimentação, cuidados com o corpo e beleza no geral, além das receitas caseiras de sua família para manter-se saudável. A modelo também divulgou o lançamento na sua conta do Instagram, especialmente voltado para mulheres que vivem a rotina de mãe e profissional como ela.

"Eu gosto de cozinhar, é algo que me faz sentir bem, pois sei o que está na minha comida", disse Gisele. Este é o segundo livro publicado da modelo após "Aprendizados: Minha caminhada para Uma Vida com Mais Significado".

Nesta terça, a modelo já participou de um evento fechado no Copacabana Palace para uma marca de roupas. Nesta quarta (3), Gisele Bündchen participa de um talk show.