Publicado 02/04/2024 20:36 | Atualizado 02/04/2024 20:49

Rio - Mariana Goldfarb compartilhou um vídeo nas redes sociais, nesta terça-feira (2), exibindo seu novo visual. A influenciadora mudou a cor do cabelo, cortou e agora está ruiva. Grazi Massafera deixou um comentário da publicação enaltecendo Mariana. As duas, que já foram casadas com o ator Cauã Reymond, possuem uma relação de amizade.

"Belíssima", elogiou Grazi.



A transformação foi feita pelo cabeleireiro Anderson Couto, responsável pelos fios de diversas famosas, como Agatha Moreira, Giovanna Antonelli, Edson Celulari e também Grazi.



"A cor que eu sempre quero mas não tenho coragem, né, Anderson !?! Ficou lindo na Mari! Arrasaram!", enalteceu a ex-BBB.



Grazi se relacionou com Cauã de 2007 a 2013 e tiveram Sofia, de 11 anos. Em 2016, o ator começou a namorar com Mariana e se casou com ela em 2019. A relação chegou ao fim em abril de 2023.

