Silvia Abravanel homenageia a filha no Dia Mundial de Conscientização do Autismo - Reprodução / Instagram

Silvia Abravanel homenageia a filha no Dia Mundial de Conscientização do Autismo Reprodução / Instagram

Publicado 02/04/2024 17:54

Rio - Silvia Abravanel, de 52 anos, homenageou sua filha Luana, de 24, nas redes sociais nesta terça-feira (2), Dia Mundial de Conscientização do Autismo, que é celebrado como forma de aumentar a conscientização sobre o transtorno do espectro do autismo (TEA).

fotogaleria

"Neste Dia Mundial de Conscientização do Autismo, vamos lembrar do amor incondicional que as pessoas no espectro do autismo merecem. Juntos, vamos espalhar compreensão, aceitação e apoio", escreveu a filha de Silvio Santos na legenda da publicação.A jovem é fruto do relacionamento de Silvia com Murilo Abbas. Luana é portadora de necessidades especiais em decorrência da síndrome de galactosemia e de um déficit neurológico causado pelo atraso no parto.Além de Luana, a apresentadora também é mãe de Amanda, de 18, da sua antiga relação com Felipe Coimbra.