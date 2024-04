Juliette conta o que busca em novo lar - Reprodução

Publicado 02/04/2024 17:29

Rio - Juliette contou, nesta terça-feira (2), o que busca em sua nova casa. Enquanto se maquiava, a influenciadora, que recentemente revelou que vai ter que deixar a atual mansão onde mora , desabafou sobre o processo de mudança e a procura pelo seu próximo lar.

A artista contou que tirou o dia para olhar imóveis e explicou o motivo de ir pessoalmente aos lugares e não mandar alguém ver por ela. "Casa, minha gente, é energia. Você tem que sentir energia da casa, eu faço questão. É o lugar que você vai passar a maioria do tempo da sua vida e se a energia da casa não for boa, não adianta. Você não se sente bem, nada flui, então hoje separei umas quatro casas para olhar", disse.

Em seguida, Juliette pontuou o que procura em um imóvel. "Me sentir bem. As vezes é uma casa extremamente luxuosa e você não sente que é aconchegante, não se sente abraçada, então não adianta. Eu já até tenho uma casa que eu estou 'paquerando', já estou bem apaixonada por ela e comparando. Então, estou olhando as outras para comparar com essa que eu já amei", relatou.

No mês passado, a cantora informou que vai precisar deixar a casa alugada que mora, uma mansão no Rio de Janeiro, porque o proprietário do local pretende se mudar para lá. "O dono vai morar aqui, ele pediu (risos). Ai, vou sentir saudade da minha primeira casinha no RJ. Mas não é agora não, vai demorar. [...] Tá bom, vivemos três anos aqui", disse.