Famosos prestigiam pré-estreia de filme com Grazi Massafera e Reynaldo Gianecchini no Rio

Rio - Diversos artistas marcaram presença no evento de lançamento do filme brasileiro “Uma Família Feliz”, na noite desta segunda-feira (1), na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Entre os famosos estavam os protagonistas do longa, Grazi Massafera e Reynaldo Gianecchini, além de Nathalia Dill, Lucy Alves e Natália Lage.

Baseado no livro homônimo de Raphael Montes, roteirista da série “Bom dia, Verônica”, “Uma Família Feliz” é um suspense que traz a história de Eva, vivida por Massafera, que acaba de dar à luz e se depara com uma depressão pós-parto em meio a uma vida supostamente perfeita.

O ar tranquilo de sua família feliz é invadido por acontecimentos estranhos quando suas filhas gêmeas aparecem machucadas. Isolada e questionada por seu próprio marido, interpretado por Gianecchini, ela precisa superar sua fragilidade para provar sua inocência e reestruturar sua família.

A estreia do filme nos cinemas será na quinta-feira, 4 de abril. A produção é da Barry Company, em coprodução com a Globo Filmes e Telecine, e distribuição da Pandora Filmes.

