Oruam aumenta valor de show - Reprodução do Instagram

Oruam aumenta valor de showReprodução do Instagram

Publicado 02/04/2024 10:08

Rio - Oruam reajustou o valor de seu show depois de se tornar o rapper mais ouvido no Spotify no mês de março com mais de 11,5 milhões de ouvintes mensais. Em um vídeo publicado no Instagram, o cantor, que é filho do traficante Marcinho VP, informou que sua apresentação, agora, custa R$ 100 mil.

fotogaleria

"Aviso importante para todos vocês. A partir de hoje o cachê do menino maluquinho é R$ 100 mil. Virei playboy! Paga se quiser me ver. 'Menó' tá importante", afirmou ele, que recentemente fez uma turnê em Portugal.

No país, Oruam foi abordado por policiais durante um passeio em um shopping de Portugal. O rapper desabafou sobre a situação em sua rede social e disse que os próprios portugueses se juntaram para defendê-lo. "Continuei minhas compras. Depois daquilo ali, a gente saiu e os caras de Portugal mesmo vieram nos defender. Sabiam que eles estavam com inveja. Sou RJ. Estou acostumado", declarou. Entre os itens que o artista comprou no local estão relógios e um notebook.

Homenagem ao pai em show

Oruam usou uma camisa com a foto do pai, Marcinho VP , seguido da palavra "Liberdade", em um show no festival Lollapalooza, em São Paulo, no último dia 24. Após receber uma chuva de críticas, o rapper desabafou: "Meu pai errou, mas está pagando pelos seus erros e com sobra. Só queria que pudesse cumprir uma pena digna e saísse de cabeça erguida. Que quando chegue sua hora, você possa ter sua liberdade! E que o estado realmente deixe você vir como é de direito, afinal, todos sabem que você já pagou sua pena. Não tentem tirar de uma pessoa o direito de reivindicar condições melhores pro seu pai, e nem de querer vê-lo em liberdade", disse.

Marcinho VP foi preso em 1996, por ser o chefão do tráfico no Morro do Alemão. Ele responde pelos crimes de associação criminosa e lavagem de dinheiro.