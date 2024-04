Eliezer revela motivo que levou ele a desfazer sua harmonização facial - Reprodução / Instagram

Publicado 02/04/2024 21:06 | Atualizado 02/04/2024 21:34

Rio - Eliezer explicou nesta terça-feira (2), o motivo que levou ele a desfazer a harmonização facial que tinha. Através do Stories no Instagram, o ex-BBB desabafou dizendo que fez o procedimento por ouvir das pessoas que ele era feio.

"Eu comecei a tirar no final do ano passado, tirei tudo que tinha na mandíbula e no queixo e agora meu rosto está normal. Eu acho que o que aconteceu comigo foi uma grande distorção de imagem, pra quem não sabe o que é isso, é quando a gente cisma com alguma característica da nossa aparência, que a gente acha ou julga inapropriado pra nossa imagem, a gente não consegue ver nada além do que a gente acha que é feio", revelou.



O influenciador chegou a achar que a foto do seu rosto havia sido manipulada. "Quando eu tirei toda a barba e fiquei com o rosto liso, foi aí que eu vi o formato do meu rosto, eu fui em um evento com a Viih, tirei uma foto, a foto viralizou e eu tinha certeza que aquela foto tinha sido mexida por alguém para me tacar hate. Eu fui no fotógrafo, pedi a foto original, e para a minha surpresa, eu vi que aquela foto era eu mesmo. Foi ali que eu caí na real", contou.

"Fiz a desarmonização facial porque cai na real. O que eu tive foi uma distorção de imagem de tanto que as pessoas falaram que eu era feio. Minha ficha caiu quando eu me dei conta que minha aparência começou a me incomodar depois do BBB, porque antes do programa eu não me sentia assim", declarou ele sobre os julgamentos que recebia.



Eli ainda contou o que dificultou a sua percepção. "Ganhava muito dinheiro com essa parada de harmonização, de estética, de mudança de rosto, então virou um ciclo, era muito confortável. Isso atrapalhava eu abria os meus olhos. Fazia pelo dinheiro, entendeu? Eu sabia que isso dava repercussão com as marcas e as pessoas. Eu monetizava e gerava engajamento. Na minha cabeça não vou me incomodar porque eu acabei de ganhar dinheiro, eu busquei isso, eu incentivei isso, eu estou ganhando por isso, então deixa de xingar. Era uma maneira de troca, talvez também dificultava um pouco também a minha percepção que aquilo não era certo", finalizou.