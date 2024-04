Vincent Martella, o Greg de 'Todo Mundo Odeia o Chris' - Reprodução / Instagram

Vincent Martella, o Greg de 'Todo Mundo Odeia o Chris'Reprodução / Instagram

Publicado 03/04/2024 18:10 | Atualizado 03/04/2024 18:56

Os fãs brasileiros, que costumam povoar os comentários e curtidas do elenco de "Todo Mundo Odeia o Chris", iniciaram um mutirão para que o ator Vincent Martella, que interpretou Greg, tenha mais seguidores no Instagram. A iniciativa foi motivada pelas demonstrações de carinho de Vincent com o país — na segunda-feira (1), ele publicou uma foto na rede social vestindo uma camisa com os dizeres "Eu sou famoso no Brasil".

A meta é bater os 2,2 milhões de seguidores do ator Tyler James William, que interpretou Chris, ou pelo menos aumentar bastante a quantidade de admiradores do "amigo do carinha que mora logo ali", atualmente com 800 mil fãs.

Ao contrário do protagonista da série, que ameaçou bloquear usuários em 2016 após uma avalanche de comentários em português, o astro é reciproco ao carinho dos brasileiros, "biscoitando" com frequência. Nessa semana, Martella também compartilhou um vídeo da sua dublagem brasileira, afirmando que ele "soa bem". Confira: