Todo Mundo Odeia o Chris Reprodução

Por O Dia

Publicado 16/03/2021 15:53

Rio - Os fãs de "Todo Mundo Odeia o Chris" já podem comemorar. A série, sobre a infância do humorista Chris Rock, vai ganhar uma versão animada com produção do CBS Studios. Segundo o site "Deadline", Rock deve continuar narrando a trama assim como na versão original.



O projeto ainda será oferecido para possíveis interessados, podendo ser exibido novamente na televisão ou em serviço de streaming. O CBS Studios ainda está desenvolvendo spin-offs da franquia "Star Trek", intituladas "Lower Decks" e "Star Trek: Prodigy".