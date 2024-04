Ana Hickmann e Letícia - Reprodução/Instagram

Rio - Ana Hickmann expressou seu apoio à atriz Letícia Birkheuer depois que a colega denunciou o ex-marido, Alexandre Furmanovich, por agressão . Em uma publicação feita nesta terça-feira (02), a apresentadora comentou a última postagem da artista.

"Letícia. A parte mais difícil é ter a coragem da denúncia. Depois é se despir da vergonha. Conta comigo. Seu filho precisa de você. Força. Denuncie", Ana escreveu. Essa manifestação ocorreu após Letícia rebater as declarações do empresário.

Em uma nota oficial enviada à jornalista Mônica Bergamo, o empresário confirmou que houve uma briga recente entre eles em um restaurante. Entretanto, ele negou que tenha ocorrido na frente do filho do casal, de 12 anos, como a atriz havia afirmado.

Segundo Alexandre, a discussão começou porque Letícia teria descumprido uma decisão judicial ao não estar acompanhada por uma assistente terapêutica durante as visitas ao filho. No entanto, Letícia reforçou suas acusações.

"Tem testemunhas, vídeos e um inquérito aberto. Ele me agrediu sim, na frente do meu filho. Meu filho correu para o banheiro quando ele me ameaçou de dar três tapas na cara. Ele estava visivelmente alterado, não é a primeira vez que isso acontece, inclusive na frente do filho", afirmou ela.

No dia 11 de novembro de 2023, Ana Hickmann registrou um boletim de ocorrência acusando seu marido na época, Alexandre Côrrea, de agressão. O incidente teria ocorrido na casa da família em Itu, interior de São Paulo, na tarde daquele dia.

Segundo o relato dado à polícia, Ana estava conversando com seu filho de dez anos na cozinha quando Alexandre ouviu a conversa e iniciou uma discussão. A conversa envolvia possíveis mudanças na vida da família, principalmente devido a dívidas supostamente causadas por Alexandre.

De acordo com o boletim de ocorrência, Alexandre teria empurrado Ana contra a parede e ameaçado dar cabeçadas nela – uma acusação que ele negou nas redes sociais. Quando Ana tentou pegar seu celular que estava em uma mesa, Alexandre fechou a porta da cozinha, atingindo ela no braço.

Nesse momento, Ana relatou que trancou Alexandre para fora do cômodo, mencionando que um de seus cachorros a protegeu e ajudou a expulsar o marido. Foi então que ela chamou a polícia. Ao chegarem, ele já não estava mais na residência.



Na delegacia, Ana prestou depoimento e registrou o boletim de ocorrência e entrou com um pedido de divórcio pela Lei Maria da Penha. Atualmente, a apresentadora namora o cozinheiro Edu Guedes, com quem havia trabalhado no "Hoje em Dia", da Record.