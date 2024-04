Giovanna Antonelli e Murilo Benício dublam animação ao lado do filho - Reprodução

Publicado 02/04/2024 21:46

Rio - Giovanna Antonelli, Murilo Benício e o filho do ex-casal, Pietro, vão dublar personagens da animação "Amigos Imaginários", da Paramount Pictures, que tem estreia prevista para dia 16 de maio nos cinemas brasileiros. O longa marca a primeira vez que eles participam do mesmo filme.

Misturando animação com live-action, os "Amigos Imaginários" são personagens que nasceram e existiam apenas na mente das crianças. No filme, Murilo dubla Blue, uma criatura grande e desastrada que busca se reconectar com sua antiga criança. Já Giovanna, dá voz a Blossom, uma bailarina delicada que também está distante do seu criador. Pietro, por sua vez, é o Fantasma, uma figura divertida e diferente dos amigos tradicionais.

Em “Amigos Imaginários”, o público vai acompanhar uma garota chamada Bea, interpretada por Cailey Fleming, que passa por uma experiência traumática e, como forma de lidar com a situação, começa a ver os amigos imaginários de todas as pessoas, mesmo os que foram abandonados depois que as crianças se tornaram adultos.

Nos stories, Pietro comemorou a novidade. "Se estava cansado de me ver no telefone, agora vai me ver no cinema também. Estou ansioso já", disse.

Confira o vídeo de divulgação: