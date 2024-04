Deborah Secco - Reprodução/Youtube

Publicado 02/04/2024 19:47

Rio - Deborah Secco revelou detalhes da sua vida íntima e sexual em entrevista ao programa "Surubaum", com Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank, disponível nessa segunda-feira (2) no Youtube.

Além dela, Fabiana Karla também participou da atração e durante a brincadeira de "Eu Nunca", Deborah quis saber se eles gostavam de engolir ou cuspir sêmen na hora H.

"Eu nunca cuspi, eu gosto tanto...", disparou Secco. "Eu tenho nojo, não gosto do cheiro", opinou Ewbank.

Em seguida, Deborah emendou sobre um relacionamento com uma famosa. "Eu tive uma mulher, juro, pra vocês, que era tipo um copo d 'água. (Engoli) tudo, achei tão incrível e foram vários copos d 'água, assim, na minha cara, molhava meu cabelo, juro. Essa foi sem dúvida a mulher mais gostosa com quem eu já transei e ela sabe quem é", disse.



Bruno falou para ela mandar um beijo pra ex, e a atriz revelou: "Ela sabe quem é, ela sabe. Ela é famosa".



Secco ainda revelou que fez nove anos de pompoarismo o que ajudou a melhorar a vida sexual e atingir o orgasmo com mais facilidade.



"Consigo gozar sem encostar em mim... Eu arremesso bolinhas de ping-pong, lanço bolas, fumo cigarro (com a vagina)...", revelou.



Ela ainda contou que consegue atingir orgasmos usando apenas contrações e os movimentos das pernas.

Com as cenas do filme Bruna Surfistinha, ela contou que descobriu que existiam muitas coisas que ela nunca havia experimentado no sexo.

"A gente vem de uma cultura muito machista, no Bruna fiz milhões de cenas com a 'cinta-pau', 'golden shower', que eu falava, 'nunca imaginei fazendo isso', com casal, aí fui entendendo que não era tão errado tão feio e que a gente foi criada foi criada num ambiente em que a sexualidade da mulher foi criada para satisfazer o homem e eu não quero mais satisfazer um cara, quero me satisfazer também", opinou.