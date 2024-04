Wanessa da Mata no podcast Foquinha - Foto: Reprodução

Wanessa da Mata no podcast FoquinhaFoto: Reprodução

Publicado 02/04/2024 18:28 | Atualizado 02/04/2024 19:22

Vanessa da Mata revelou que ficou assustada com a reação do público a sua música "Boa Sorte", lançada em 2007, em entrevista ao podcast da apresentadora Foquinha, que foi ao ar no YouTube na sexta-feira (29). Por conta da letra, a canção foi enviada por inúmeros conjugues para seus respectivos parceiros, como uma forma de término. "Eu achei que ia apanhar na rua. Parecia uma perseguição, as pessoas cantavam do meu lado no shopping", disse. O hit, parceria com Ben Harper, foi o mais tocado no Brasil em 2008 segundo a Crowley Broadcast Analysis, empresa de analise das rádios brasileiras.

A cantora ainda relembrou um episódio inusitado em Portugal: "Eu estava comendo com a minha empresária, e apareceu uma portuguesa, chorando, com o ex-marido no celular, me dizendo 'Fala com ele. Ele terminou por causa da sua letra. Se você falar, ele volta'".

A própria Vanessa tem uma história parecida com a letra que fez, já que a letra foi escrita com base no relacionamento com seu ex-marido. "(A música) é um ótimo fora, maravilhosa. Serviu para muitas mulheres darem fora; na época elas não davam, tinha aquela pressão de 'preciso estar com alguém, preciso ter alguém, não posso estar sozinha'", destacou.

Ela também comentou a falta de noção de algumas pessoas no uso da música. "Por eu ter uma voz doce, bem feminina, acho que as pessoas não prestam atenção na letra. Tem gente que se casou ao som de 'acabou, não tem mais jeito, boa sorte'. Quer dizer, é começar já terminando, né?".