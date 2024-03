Juliette - Reprodução/Instagram

Publicado 17/03/2024 16:53 | Atualizado 17/03/2024 16:53

Rio - Juliette trouxe ao público neste domingo (17) que deixará de morar na sua casa alugada, localizada no Rio de Janeiro. Por meio das redes sociais, a cantora compartilhou vídeos do imóvel e explicou que o proprietário do local pretende se mudar para lá.