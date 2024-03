Dona Déa deu um sermão em Yasmin Brunet no 'Domingão' - Reprodução/Globo

Publicado 17/03/2024 20:44

Rio - Yasmin Brunet participou do "Domingão com Huck", neste domingo (17), e levou uma bronca daquelas de Dona Déa. A mãe de Paulo Gustavo criticou a sister por ter 'errado com Davi' e disse que o achou da participação da modelo no "BBB24".

A filha de Luiza Brunet foi perguntada por Luciano Huck se sentia saudades do BBB. Logo que Yasmin confesso que sentia falta do programa e chegou a ficar sem dormir por algumas noites depois que foi eliminada, Dona Déa rebateu a fala da modelo.

"Você não está com saudade, não é mesmo? Você viu aquela menina [Beatriz] cantando, dançando e gritando 'Brasil, do Brasil', e o que você disse? 'Ainda bem que eu não estou aí'. Quem está lá precisa aguentar tudo, ouvir tudo", disparou Déa.

Outro ponto que a mãe de Paulo Gustavo citou para detonar Yasmin, foi sobre a relação da sister com Davi, seu principal desafeto dentro do programa. "Você agiu errado com o Davi. Não estou tomando partido, apenas dizendo a verdade", acrescentou.

Diante das críticas, a modelo reconheceu que errou em alguns momentos e que está disposta a aprender. "Estou sempre disposta a aprender e reconhecer meus erros. Quero aprender mais e estou aqui para ouvir. Davi é alguém que respeito muito, tanto sua história de vida quanto sua pessoa. Houve desentendimentos entre nós, mas estou aberta para reconhecer onde errei e evoluir", declarou Yasmin.