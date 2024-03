MC Daniel e Yasmin Brunet se reencontram no palco do 'Domingão' - Reprodução / TV Globo

MC Daniel e Yasmin Brunet se reencontram no palco do 'Domingão'Reprodução / TV Globo

Publicado 17/03/2024 20:27

Rio - Yasmin Brunet esteve no palco do 'Domingão com Huck', neste domingo (17), e foi surpreendida por MC Daniel, que fez questão de defender a modelo dos ataques de ódio que tem recebido após sua participação no "BBB24".

VEJA: Yasmin Brunet se reencontrou com seu ex-namorado MC Daniel no #Domingão. pic.twitter.com/eiYikrVnr8 — CHOQUEI (@choquei) March 17, 2024

“Quem nunca errou que atire a primeira pedra! Julgar é muito fácil, só que até pra julgar as pessoas tem que aprender a falar para as pessoas. Não é apontando o erro e a expondo que você ensina evoluir e melhorar. Por sermos todos seres humanos, nós temos que ter empatia pelo próximo porque é isso que Jesus gostaria que a gente fizesse”, disse.

Em conversa com Luciano Huck, Yasmin Brunet reconheceu que usou algumas palavras pesadas contra Davi, seu principal rival dentro da casa mais vigiada do Brasil. “Usei palavras do qual eu me arrependo”, comentou a filha de Luiza Brunet.