Glória Pires - Reprodução/Instagram

Publicado 17/03/2024 16:00 | Atualizado 17/03/2024 16:04

Rio - Glória Pires compartilhou neste domingo (17) uma série de fotos e vídeos com seus novos filhotes de cachorro, Zeus e Hera. Ela revelou que a dupla tem sido uma ajuda incrível para superar um trauma recente, a morte Bijoux, sua cadela que tinha 11 anos de idade.

Em um dos vídeos, a atriz conta como tudo aconteceu. Ela estava no sítio quando os filhotes apareceram correndo em sua direção "do nada". Glória ficou surpresa com a cena e compartilhou esse momento especial com os seguidores nas redes sociais