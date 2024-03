Wanessa celebra aniversário da sobrinha em família - BrazilNews

Publicado 17/03/2024 18:44

Rio - Wanessa Camargo compareceu ao aniversário de três anos da sobrinha Júlia, filha de Camilla Camargo e Leonardo Lessa. A comemoração aconteceu, neste domingo (17), espaço Planeta Kids, no bairro do Alphaville, São Paulo. A cantora, que levou os filhos, José Marcus e João Francisco, posou com a aniversariante, a irmã, a mãe, Zilu Godói, e do sobrinho, Joaquim, de quatro anos.

“Fico muito feliz em poder celebrar mais um ano de vida da minha filha, mais uma vez cercada por pessoas tão especiais! Amo comemorar a vida dos meus filhos e sou muito grata a Deus por ter a oportunidade de festejar com eles!”, celebra a mãe da aniversariante.

O tema escolhido para a comemoração foi Minnie Mouse. os padrinhos de Julia, Luciele Camargo e o ex-jogador de futebol e comentarista Denílson também marcaram presença na festança.