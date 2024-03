João Gomes e Ary Mirelle celebram o 2º mesversário do filho - Reprodução / Instagram

João Gomes e Ary Mirelle celebram o 2º mesversário do filho Reprodução / Instagram

Publicado 17/03/2024 16:32

Rio - João Gomes e Ary Mirelle comemoraram o 2º mês de vida do filho Jorge neste sábado (16). Para o mesário, o casal escolheu uma festa inspirada no filme Lilo & Stitch para comemorar com os amigos e familiares mais próximos.







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ary Mirelle (@arymirelle)

O cantor se vestiu de Stitch e a noiva, usou um vestido inspirado na Lilo. "Dois meses do nosso maior amor", escreveu a influenciadora em uma publicação em colaboração compartilhada com João Gomes no Instagram. Jorge nasceu com 36 semanas, e durante a gestação, Ary Mirelles teve que passar por uma cerclagem uterina, necessário para evitar o parto prematuro.

Acidente

No início do mês, o cantor se envolveu em um acidente de carro. Apesar do susto, ninguém ficou ferido com a batida. Através dos stories do Instagram, o artista exibiu a lateral do veículo amassada e também mostrou para os fãs como o outro carro ficou após a colisão, que pertence ao seu amigo.