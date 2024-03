Dhiovanna Barbosa na praia da Barra da Tijuca - AgNews

Publicado 17/03/2024 19:12

Rio - Dhiovanna Barbosa, irmã de Gabigol, aproveitou o forte calor que fez no Rio de Janeiro, neste domingo (17), para se refrescar no mar da praia da Barra da Tijuca, Zona Oeste, e renovar a marquinha de biquíni. A influenciadora estava vestindo um biquíni azul, óculos escuros e acompanhada de uma amiga.

O Rio bateu o recorde de sensação térmica ao atingir 62,3ºC em Guaratiba, na Zona Oeste. No último domingo do verão, banhistas lotaram as praias para aliviar o calorão. No sábado (16) Rio registrou 60,1ºC de sensação térmica, estabelecendo um recorde de dias quentes, que foi superado neste domingo (17). A marca de 62,3ºC é a maior registrada desde 2014, quando o Alerta Rio começou a fazer as medições.