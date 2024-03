Larissa Manoela mostra cuidados do marido, André Luiz Frambach, enquanto se recupera de doença: 'A gente jurou' - Reprodução / Instagram

Publicado 17/03/2024 16:57

Rio - Larissa Manoela está se recuperando de uma virose e mostrou no Instagram, neste domingo (17), que está sendo muito bem cuidada pelo marido, André Luiz Frambach. A atriz está com febre, queimação na região do peito, tosse e dor de garganta, e precisou até adiar os ensaios do próximo trabalho, o musical "Noviça Rebelde".

"A gente jurou. Na saúde e na doença! Te amo muito. Todo mundo sabe que doentinho a gente custa mais pra comer, mas ele não desiste e cuida de mim com amor e paciência", escreveu a atriz. escreveu Larissa Manoela.