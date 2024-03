Preta Gil - Reprodução/Instagram

Preta GilReprodução/Instagram

Publicado 17/03/2024 13:34 | Atualizado 17/03/2024 13:44

Rio - Preta Gil decidiu celebrar a vida e sua plena recuperação de um câncer no intestino . Neste domingo (17) a cantora publicou nas redes sociais uma sequência de fotos na praia, onde aparece de biquíni. "Livre e feliz", escreveu na legenda.

Nas imagens, é possível notar as cicatrizes que a cantora tem em sua barriga, decorrentes das cirurgias para retirada do tumor e da colocação de uma bolsa de colostomia que precisou utilizar temporariamente. Preta está em Itacaré, no litoral da Bahia.

Ela participou do casamento de Rômulo Arantes Neto com a influenciadora digital Mari Saad. Durante a cerimônia, ela cantou ao lado do filho, Francisco Gil, emocionando muitos convidados. A música escolhida foi "Cheiro de Amor", de Maria Bethânia.