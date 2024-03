Juliette conta pedido inusitado da mãe, dona Fátima - Reprodução

Juliette conta pedido inusitado da mãe, dona FátimaReprodução

Publicado 14/03/2024 16:18

Rio - Juliette se divertiu, nesta quinta-feira (14), ao contar sobre um pedido inusitado de sua mãe, dona Fátima. Em seu story do Instagram, a influenciadora revelou que a matriarca quer ir para o sítio de Nicole Bahls, conhecido por ter animais com nomes de famosos.

fotogaleria

"Olha a história de 'mainha'. Ela disse que quer ir para o sítio de Nicole Bahls passar o dia com ela para ver as galinhas, os bodes, os cabritos, a flor de plástico. Disse que quer ir lá para a Nicole Bahls, acordou agora dizendo isso. Do nada. Bora Nicole, botar a mainha para passar um dia aí", contou.

Dona Fátima então, falou sobre sua relação com Nicole. "Ela me adora", disse. "Vou perguntar aqui para ela qual dia ela está disponível para a senhora passar o dia lá", afirmou Juliette marcando a influenciadora nos stories.

Ao ver o pedido, Nicole respondeu: "Estou esperando, amiga. Adoro ela", avisou.