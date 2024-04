Lázaro Ramos e Ingrid Guimarães - Agnews

Lázaro Ramos e Ingrid GuimarãesAgnews

Publicado 03/04/2024 10:30

Rio - Um time de famosos prestigiou a pré-estreia do filme "Evidências do Amor", estrelado por Fabio Porchat e Sandy, em um cinema na Zona Sul do Rio, na noite desta terça-feira. Além dos protagonistas do longa, Lázaro Ramos e Ingrid Guimarães foram algumas celebridades que marcaram presença no local e posaram juntinhos para algumas fotos.

Outros artistas como Sérgio Mallandro, Pedro Nercessian, Nathalia Dill, Thati Lopes, George Sauma, Ellen Jabour, Julia Rabello e Gigante Léo também assistiram a comédia romântica, que estreia nos cinemas dia 11 deste mês.



Na filme, Sandy cantora interpreta Laura e faz par romântico com o personagem de Fabio Porchat. Os dois se apaixonam após cantarem juntos no karaokê a música Evidências, composta por José Augusto e Paulo Sérgio Valle e lançada pela dupla Chitãozinho & Xororó. O casal se separa, mas a toda vez que escuta a canção acaba relembrando o relacionamento. Determinado a se livrar dessas lembranças do ano passado, Marco Antônio decide superar Laura e seguir sua vida adiante.