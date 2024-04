Mel Maia é parada em blitz da Lei Seca - Reprodução do Instagram

Publicado 03/04/2024 09:29 | Atualizado 03/04/2024 10:42

Rio - Mel Maia foi parada por uma blitz da Lei Seca no Rio de Janeiro, na noite desta terça-feira. A atriz, que interpretou Guiga em "Vai na Fé", da TV Globo, atendeu ao pedido dos agentes de fiscalização e realizou o teste do bafômetro. Uma foto do momento foi publicada pela artista no Instagram Stories durante a madrugada desta quarta.

Na legenda, Mel ainda brincou sobre a reação de seu pai durante a situação. "Ontem foi minha primeira vez na Operação Lei Seca e meu painho fez questão de fazer 88 fotos e 200 vídeos pra mostrar pra família toda", escreveu.

Segundo a assessoria da Secretaria de Estado de Governo (Segov), a atriz foi abordada por volta das 22h40, realizou o teste do bafômetro e foi aprovada, sendo liberada em seguida.