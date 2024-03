Thalita Morete celebra participação no quadro Dança dos Famosos - Sergio Baia / Divulgação

Publicado 30/03/2024

Rio - Depois de 14 anos, Talitha Morete retorna ao "Domingão", da TV Globo, de uma maneira bem diferente: como uma das integrantes do "Dança dos Famosos". Para quem não sabe, a apresentadora do "É de Casa" estreou na emissora, em 2010, como repórter da atração, comandada na época por Fausto Silva. Em entrevista ao DIA, a comunicadora celebra sua participação no quadro, comenta a emoção de pisar no palco do dominical novamente como convidada e recorda sua história no programa.

"Está sendo muito especial! Primeiro, porque aquele palco é muito sagrado, foi onde eu comecei a minha carreira na TV aberta, porque antes da Globo trabalhei em uma produtora independente. Comecei ali como repórter e hoje voltar como convidada do 'Dança dos Famosos', e como apresentadora isso é muito especial. Estou realizando um sonho e é bacana poder olhar para trás e ver um pouquinho ali da história que construí durante estes 14 anos na Globo", diz Talitha.

"É lindo reencontrar muitos amigos no 'Domingão' daquela época e que trabalham lá até hoje. Estou feliz demais com o convite e dando o meu melhor a cada dança, porque sei o quanto é especial estar ali. Valorizo muito cada segundo. E é muito bacana também poder falar para esse outro público. Todo sábado estou cinco horas ao vivo no 'É de Casa', mas é um espectador completamente diferente. Então, para mim, é muito legal me comunicar com esse público de domingo novamente", frisa.

Para fazer bonito no 'Dança', é necessário muito treino: são cerca de três horas de ensaio. Talitha entrega que está com hematomas devido a intensidade das aulas. "Estou com muitas dores. Acho que agora, na quarta semana, a gente já vai se acostumando, mas tem roxo em tudo quanto é lugar e músculos que eu não sabia que existiam (risos). Mas é porque a dança trabalha todos os grupos, completamente diferente de qualquer outro exercício. Eu fazia musculação e pilates. Na musculação, por exemplo, é mais para fortalecer, você sente aquela dor no que você exercitou. Mas a dança trabalha absolutamente tudo, o que é maravilhoso. E o gás também é outro. Um dia eu medi com o relógio, deu mil calorias, ou seja, coisa para caramba! Quero aproveitar o ritmo e continuar assim", assume.

Evolução nos ritmos

No palco, a apresentadora já arrasou nos ritmos Charme, Reggaeton e Boi Bumbá. Ela, então, cita os desafios do quadro e fala sobre sua evolução. "O primeiro foi difícil, porque a gente não tinha nenhuma experiência em nenhum ritmo, mas o segundo, o reggaeton, foi muito desafiador. Tudo muito rápido, muito agachamento. Tive uma tendinite ali logo de cara, no joelho. Não foi nada fácil lidar com essa agilidade e sensualidade do reggaeton. Já no Boi Bumbá, foi preciso muita força", explica Talitha, ressaltando que a apresentação foi uma bela homenagem ao Norte do Brasil.

"A gente conseguiu fazer isso de um jeito muito carinhoso e eles se sentiram representados e homenageados. Chorei muito no final, porque realmente tinha uma energia diferente, uma força impressionante. Quero conhecer Parintins de pertinho. Estou amando me desafiar e me superar. É impressionante que, às vezes, no primeiro momento, você olha e fala: eu não vou conseguir fazer isso, e aí, de repente, você chega no palco, entrega e sai lindo. É muito legal esse processo", declara.



Empolgada, Talitha demonstra o desejo de aprender todos os ritmos. "Se Deus quiser, eu vou chegar na final! A experiência de estar ali e de poder aprender a dançar todos os ritmos é incrível. Dança é vida, dança é terapêutica. É a única atividade que eu realmente esqueço de absolutamente tudo, porque, às vezes, eu estou na ioga e estou pensando que eu tenho que pagar a conta, que eu tenho que ir ao supermercado, que eu tenho que fazer isso, que eu tenho que fazer aquilo. No pilates também! Já na dança, eu realmente esqueço de tudo, fico ali focada nos passos, na respiração, na contagem, 5, 6, 7, 8... Estou muito feliz e quero aprender todos os ritmos. Estou louca para dançar forró, que eu amo, acho uma delícia e agora quero aprender a dançar direito".

Convivência com o elenco do 'Dança'

Integrante do grupo C, assim como Enrique Diaz, Amaury Lorenzo e Klara Castanho, Talitha fala sobre sua relação com os artistas. "Maravilhosa! Achei meu grupo incrível desde a primeira vez. Nós nos demos bem logo de cara. Quero levar todos para vida, mas Klarinha (Castanho) é a nossa caçulinha. Eu a trato tipo uma irmãzinha, sabe? Ela é muito fofa e dá vontade de colocar ela em um potinho. Os meninos também são demais! O Amaury (Lorenzo) é muito generoso, dedicado e focado. Somos Sagitarianos e nos entendemos no olhar. Enrique Diaz é divertidíssimo, bem-humorado... Todos ali se entregaram muito para o Dança e para cada coreografia. Isso é muito bacana, todo mundo ali 100% focado em fazer o negócio acontecer da melhor forma. E com os outros participantes também, a gente se encontra pouco, porque cada um tem um horário de ensaio. Mas o elenco todo em si, está incrível".



Dose dupla na telinha

Além do 'Dança dos Famosos', a apresentadora comanda o "É de Casa", ao lado de Maria Beltrão, Thiago Oliveira, e Rita Batista. Apesar da jornada dupla de trabalho, Talitha nega que a rotina esteja pesada. "Está tranquila, porque o programa é só aos sábados. Acordo às 4h e vou para o estúdio às 5h. Saio às 12h, depois tenho ensaio até às 17h. Sábado é um dia muito puxado. Mas eu saio depois e descanso. Acordo no domingo já renovada. Durante a semana eu consigo conciliar bem, porque praticamente todas as reuniões hoje em dia são online. Tanto a equipe do 'Domingão' quanto a do 'É de Casa' estão felizes com a minha participação no 'Dança' e me ajudam para que eu não perca nenhum ensaio. A minha diretora me apoia e me ajuda muito a fazer dar certo quando tem alguma agenda que bate".

Ligadinha no 'BBB'

Talitha entrevistou alguns eliminados do "Big Brother Brasil 24" enquanto cobria as férias de Ana Maria Braga no "Mais Você", e também fala sobre o reality no "É de Casa". A apresentadora confessa que fica ligadinha na casa mais vigiada do Brasil e ainda revela se tem algum participante que goste mais. "Eu não tenho favorito, mesmo se tivesse, não falaria (risos). Ali (no 'Mais Você') eu entrevisto. Eu também falo sobre 'Big Brother' no 'É de Casa', então eu prefiro não falar sobre favoritismo, porque a minha função ali é entrevistar, é mostrar o que está acontecendo, mas não torcer por alguém. Acompanho sim, porque falo sobre e acho importante a gente saber tudo o que tá acontecendo".