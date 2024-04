-

Publicado 03/04/2024 11:01 | Atualizado 03/04/2024 11:04

Rio - Junior causou o maior furor nas redes sociais, na manhã desta quarta-feira, ao compartilhar um trecho do clipe da música "Seus Planos", no Instagram. É que nas imagens, o cantor aparece peladão sentado em uma banheira. O corpo sarado do irmão de Sandy e as tatuagens dele ficam em evidência.

fotogaleria

"Preparados?", perguntou o filho de Xororó na legenda. Os fãs ficaram em polvorosa com a publicação. "Eu tenho certeza que pirei!", comentou um internauta. "Não estávamos preparados para isso as 10 da manhã!", disse outro. "Junior... junior? Gente, me deu problema na cabeça agora. Nunca mais vou esquecer essas cenas! Que isso! Eu te amo cara, consegui amar mais ainda, que isso", reagiu uma terceira pessoa.

Junior completa 40 anos no próximo dia 11 de abril e lança a primeira música do álbum SOLO – Volume 2, para celebrar o novo ciclo. Para realizar esta cena do audiovisual de 'Seus Planos', Junior usou tapa sexo. O hit é uma composição do cantor com Thalles Horovitz e será disponibilizada nas plataformas digitais meia-noite do dia 10 para o dia 11. O clipe, dirigido pelo João Monteiro, será divulgado no dia 11, às 12h.