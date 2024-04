Carol Barcellos anuncia saída do Bom dia Brasil - Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 11/04/2024 11:41 | Atualizado 11/04/2024 11:41

Rio - Carol Barcellos, de 42 anos, não apresentará mais o quadro de esportes do "Bom Dia Brasil", da TV Globo. A jornalista fez o anúncio de sua saída durante o telejornal, desta quinta-feira, e explicou que se dedicará às reportagens especiais sobre as Olimpíadas de Paris, que começam em julho deste ano. Ela será substituída por Débora Gales.

"A partir de segunda-feira, a Débora Gales vai estar com vocês aqui no 'Bom dia Brasil'. Vou me dedicar a reportagens. Nesses próximos meses, o foco total é nas Olimpíadas. Vou sentir saudade, muito obrigada a toda equipe do 'Bom Dia Brasil'. Vou dar um jeito de ficar por perto e vou preparar reportagens também para vocês, espero que trazendo boas histórias", disse Carol.

Âncora do jornalístico, Ana Paula Araújo disse que sentirá saudades da amiga. "Vamos sentir saudade também, Carol. Muito obrigada pela sua parceria nesses últimos anos. Estaremos todos aqui sempre acompanhando você de perto", afirmou a apresentadora.