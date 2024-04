Fabiana Karla - Reprodução/Instagram

Fabiana KarlaReprodução/Instagram

Publicado 10/04/2024 13:07 | Atualizado 10/04/2024 13:36

Rio - Fabiana Karla está se preparando para assumir o comando do "Bake Off Brasil – Mão na Massa", no SBT. O programa, que completará dez edições em 2024, terá uma nova equipe à frente para revelar talentos da confeitaria. As informações foram divulgadas nesta quarta-feira (10).

fotogaleria

O júri da próxima edição será composto pela confeiteira Carole Crema e pelo chef André Mifano. Os episódios serão exibidos no SBT, Max e Discovery Home & Health, com a estreia marcada para o mês de agosto.

O "Bake Off" é um formato internacional criado pela Love Productions e distribuído pela BBC Studios, já sendo transmitido e adaptado em diversos países ao redor do mundo. Fabiana Karla é conhecida principalmente por seu trabalho como atriz e comediante

Porém, ela tem experiência anterior como apresentadora na Rede Globo, onde trabalhou por duas décadas. Entre 2019 e 2020, ela esteve à frente do "Se Joga", ao lado de Fernanda Gentil e Érico Brás, que acabou sendo cancelado.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fabiana Karla (@fabianakarlareal)