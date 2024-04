Imagem da novela No Rancho Fundo gerou críticas nas redes sociais - Divulgação

Publicado 09/04/2024 10:56

Rio - O autor da nova novela das seis, "No Rancho Fundo", Mario Teixeira, esteve no lançamento da produção, que aconteceu nos Estúdios Globo, nesta segunda-feira (8). No evento, ele comentou sobre uma polêmica envolvendo a primeira imagem divulgada da produção, que recebeu críticas na web por apresentar personagens vestindo roupas velhas e com aspecto sujo.



Segundo o escritor, a divulgação não foi autorizada e não estava aprovada ainda. "A foto era para um teste de paleta para ver como ficam as cores no ar, na tela e no vídeo. Isso não estava provado pelo Allan Fiterman (diretor artístico da novela), e ele ficou furioso quando soube", disse o autor, ressaltando que a novela mudou muito a partir disso.

"Não vou dizer que foi melhorado, pois aquilo já era bonito. Não precisa ser rica para ser bonita, né? Então, acho que as pessoas julgaram precipitadamente, mas isso foi uma meia dúzia", explica.



Protagonista da trama, Andrea Beltrão disse que soube da repercussão mas minimizou a polêmica. "É um comentário meio vazio na minnha opinião. Acho que as críticas boas ou não vão importar depois que a novela estreiar. Aí sim eu vou prestar muita atenção", disse.

Entenda

Há cerca de um mês começaram a circular imagens da nova produção do horário das seis da TV Globo. A primeira foto, em que aparecem alguns atores do folhetim, incluindo Andrea Beltrão e Alexandre Nero, rendeu muitas críticas na web. Alguns destacaram que seria um desserviço. "Esse povo pensa que toda família nordestina tem 10 filhos, não toma banho e se vestem mal", escreveu um internauta no X, antigo Twitter.