Andrea Beltrão vive Zefa Leonel em No Rancho Fundo, nova novela das seis da TV Globo - Webert Belicio / Agnews

Andrea Beltrão vive Zefa Leonel em No Rancho Fundo, nova novela das seis da TV GloboWebert Belicio / Agnews

Publicado 09/04/2024 09:52

Rio - O elenco de "No Rancho Fundo" se reuniu nessa segunda-feira (8), nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, para o lançamento da nova novela das seis da TV Globo, que estreia no dia 15 de abril. O evento contou com a participação do autor Mario Teixeira, o diretor artístico Allan Fiterman e diversos atores, como Andrea Beltrão, Alexandre Nero, Eduardo Moscovis, Debora Bloch, Clara Moneke, Túlio Starling e Larissa Bocchino.

fotogaleria

O autor Mario Teixeira disse que os telespectadores podem esperar muita emoção na trama. "É uma gente que está muito perto de nós. Personagens que fazem parte da nossa vida, personagens que as pessoas querem ver", disse o escritor, destacando que a história já estava na sua cabeça há algum tempo.Andrea Beltrão, que vive a protagonista, só tem elogios ao texto de Mario Teixeira e à direção de Allan Fiterman. "Tenho gostado muito das cenas. Não estou falando que tenho gostado de mim, mas das cenas em família com as outras personagens da novela", comenta a atriz, ansiosa pelo início da produção. "Talvez venha uma coisa legal por aí".No papel de Tico Leonel, Alexandre Nero diz que, inicialmente, faria outro personagem na produção. "Foi me oferecido o vilão, mas eu tinha acabado de sair de um vilão das seis. Falei com a direção, eles conversaram entre eles e trocamos de personagem", explicou Nero, referindo-se à troca feita com Eduardo Moscovis, que vive o vilão Ariosto na novela.A produção também resgata alguns rostos já conhecidos do público, com o retorno de personagens de "Mar do Sertão", novela das seis exibida em 2022 também pela parceria de Mario Teixeira e Allan Fiterman. Na trama, Debora Bloch volta a interpretar a vilã Deodora e se diz em um novo desafio."Eu acho que o Mario traz a Deodora como uma nova personagem, mas com um passado. Ela agora tem outra vida, sobrevivente de uma tragédia. Para mim, já é uma personagem nova, com o sabor de trabalhar com atores com quem já trabalhamos e com novos. Novas trocas", relata a atriz."No Rancho Fundo" é uma comédia romântica que se passa no sertão do Cariri e conta a história dos Leonel Limoeiro, família chefiada por Zefa Leonel (Andrea Beltrão), e os encontros e desencontros amorosos da mocinha Quinota (Larissa Bocchino).