Publicado 10/04/2024 10:56 | Atualizado 10/04/2024 11:47

Rio - Lucas Henrique, conhecido como Buda do " BBB 24 ", compartilhou um momento especial ao tomar o café da manhã com Ana Maria Braga após sua eliminação do reality show. No "Mais Você" desta quarta-feira (10), o capoeirista refletiu sobre os momentos marcantes dentro e fora da casa.

Na ocasião, a apresentadora também se desculpou publicamente por ter chamado o ex-participante de "menino gordo" na terça-feira (09). “Quero me desculpar. Porque acho que a gente pedir perdão é uma coisa boa para começar o um dia quando a gente erra. Porque ao me referir a você ontem, eu usei uma expressão impropria aqui. E foi uma expressão pra mim carinhosa na hora que vi sua foto abandonado ali no meio da grama pensativo e sozinho. Eu me referi a você como menino gordo, mas era um carinho mesmo. Eu queria pedir desculpas, não me leve a mal”, começou ela.

"De forma alguma, Ana. É um prazer poder ser acalentado por você", tranquilizou. Na sequência, avaliou sua eliminação. "Eu vi meus amigos sendo eliminados um de cada vez, a sensação era que eu era o próximo, mas sempre tive esperança. Mas a sensação de que seria o próximo era o real. A esperança é a última que morre", disse ele.

Em seguida, ele abordou sua relação com Pitel, com quem desenvolveu uma conexão na casa: "Eu entrei muito com a visão de jogar o Big Brother. Todas as decisões que tem que tomar (...), tudo isso é jogo. Quando você conhece pessoas que vão se conectar com você facilita para trocar ideia, conversar. Foi assim com a Pitel, com a Leidy, com a Yasmin. E num jogo de extrema pressão são muito importantes esses momentos".

Ao rever o momento em que expressou à Pitel que ela o "bagunçou", entre outras situações em que se aproximaram, o capoeirista esclareceu: "Não ia sair beijo, tinha um carinho de amizade com a Pitel muito grande. Sempre tentei manter o respeito em relação ao contato com ela. (...) Dentro da casa tinha uma percepção da Pitel sendo uma jogadora muito forte, então, queria ela comigo. E vai estreitando, rolando amizade... E você sente falta de muitas coisas, bate muitos sentimentos confusos e as coisas parecem maiores, nunca houve uma possibilidade de passar do que aconteceu, sempre houve muito respeito. O sentimento que nutro por ela é amizade".

Ele também compartilhou suas emoções ao não ver a esposa nos almoços do Anjo. "Me baqueou muito, fazia muito tempo que não via ninguém da minha família. Fiquei muito mal por aquilo e fiquei pensando... Teve um momento em que pensei em desistir do game, mas desistir nunca é uma opção para quem vem de onde eu venho. Eu me comprometi", desabafou.