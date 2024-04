Pitel - Globo/João Cotta

Publicado 23/04/2024 13:09

Rio - A ex-bbb Giovanna Marinho, mais conhecida como Pitel, eternizou sua passagem pelo reality show fazendo uma tatuagem. A alagoana compartilhou em suas redes sociais, nesta segunda-feira (22), que tatuou um gnomo usando uma touquinha de cetim, marca registrada da ex-sister durante o confinamento.

A outra referência da arte é o "Quarto dos Gnomos", grupo no qual Pitel era integrante nesta última edição. No entanto, ela não foi a única do espaço a marcar um gnominho na pele. O cantor Rodriguinho também registrou o momento.

"Gnomo eternizado", disse o brother ao compartilhar a tatuagem em seus stories do Instagram. Esta foi a segunda tatuagem do pagodeiro em homenagem ao Big Brother Brasil. Assim que deixou o programa, tatuou um robô que é símbolo do reality.

Vale destacar que a ideia de tatuar uma referência ao programa não é nova. Nizan e Pizane, que também integraram o elenco da 24ª edição, e Eliezer, do "BBB 22", também eternizaram a lembrança.