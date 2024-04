Bianca Comparato - Reprodução/Instagram

Bianca Comparato

Publicado 24/04/2024 12:16

Rio - Bianca Comparato assumiu um namoro com a estilista Rafaella Caniello nesta terça-feira (23), por meio de uma postagem feita nas redes sociais. A atriz havia encerrado seu relacionamento com Alice Braga em novembro de 2023.

Na postagem, o casal aparece abraçado, e em outro vídeo, Bianca é filmada dirigindo pela namorada."Dia 24 é um dos nossos tantos dias. Infinitos sejam eles com você", escreveu Rafaella na legenda, indicando o dia do aniversário de namoro delas.

"Que sejam infinitos. Você é meu caminho", respondeu Bianca. O relacionamento teve início em fevereiro deste ano, quando as duas estavam juntas em Los Angeles, nos Estados Unidos, onde a atriz tem trabalhado em projetos internacionais.



Após uma viagem com amigos em abril para Paraty, a intimidade entre elas começou a ser cada vez mais visível. No último final de semana, o casal foi visto na festa realizada por Mariana Ximenes em seu apartamento em São Paulo.