Murilo Rosa se emociona ao falar sobre morte do paiReprodução de vídeo

Publicado 24/04/2024 09:24

Rio - Murilo Rosa se emocionou durante uma entrevista, na noite desta terça-feira (23), ao recordar a morte do pai, Odair Rosa, em setembro do ano passado, e comentar a relação que os dois mantinham. "Meu parceiro, meu parceiraço. Irmão. Não só pai, mas um irmão também", disse o ator com a voz embargada e lágrimas nos olhos.

O momento aconteceu durante sua participação no "Otalab", do UOL. Otaviano Costa citou a sua admiração e semelhança dos dois. "Você é ele. Eu vejo muito de você nele. Vejo vocês como família. Vejo você na fazenda e eu sei exatamente a potência que ele tem em sua vida e tudo o que ele representa", disse.

No início deste mês, através de suas redes sociais, Murilo revelou a falta que sente do patriarca. "Que saudade, seu Odair... Estamos juntos, Paizão. Eternamente. 7 meses! Te amo muito.

Meu parceiro, amigo, irmão e melhor pai que eu poderia ter", declarou.