Fabiula Nascimento e Emilio DantasReprodução/Youtube

Publicado 24/04/2024 09:57

Rio - Fabiula Nascimento, de 45 anos, e Emílio Dantas, de 41, foram convidados para o "Surubaum" nesta terça-feira (23), onde compartilharam suas experiências sobre casas de swing com os apresentadores Bruno Gagliasso, de 42, e Giovanna Ewbank, de 37.

Emílio contou que esteve em uma casa de swing por convite de uma amiga, gerente do local. Porém, o ator afirmou que não participou de atividades sexuais e explicou que era necessário subir em um quarto escuro com regras específicas.

Segundo ele, havia um show na parte de baixo, com um bar, proporcionando um ambiente para as pessoas se conhecerem. Se alguém quisesse algo mais, deveria subir para essa área com regras estabelecidas. Fabiula acrescentou que amigos frequentam esses locais.