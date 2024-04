Preta Gil - Reprodução/Instagram

Preta GilReprodução/Instagram

Publicado 24/04/2024 11:18 | Atualizado 24/04/2024 11:22

Rio - Preta Gil, de 49 anos, interagiu com os fãs por meio das redes sociais nesta terça-feira (23). Durante o diálogo, ela abordou sua vida amorosa e desmentiu rumores de um relacionamento com o cantor O Kannalha, de 25 anos.

A cantora respondeu a questão de forma bem-humorada ao cantar um trecho da música "Tá Solteira, Mas Não Tá Sozinha", de Ivete Sangalo. "Não estou namorando, estou solteiríssima, mas.... tá solteira, mas não tá sozinha", disse ela.Os rumores de um romance entre Preta e Danrlei Orrico, conhecido como O Kanalha, começaram no início do ano e ganharam força durante o Carnaval, quando foram vistos juntos. A especulação aumentou ainda mais após os dois serem vistos juntos no Lollapalooza Brasil, em São Paulo.Desde o término de seu casamento com Rodrigo Godoy , Preta está solteira, mas continua acreditando no amor e não descarta a possibilidade de casar novamente no futuro. "Vou falar uma coisa para vocês, vou casar ainda várias vezes. Várias é ótimo (risos), mas por que não? Eu acho lindo o casamento", concluiu.