Fernanda Gentil e Priscila Montandon Reprodução de vídeo

Publicado 24/04/2024 10:19 | Atualizado 24/04/2024 10:37

'Rio - Fernanda Gentil recordou o início da relação com a mulher, Priscila Montandon, durante o "Surubaum", apresentado por Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, no canal de Gioh, no YouTube, nesta terça-feira (23). A jornalista contou que as duas eram amigas e que a amada foi bem compreensiva durante todo o "processo" de assumir seus sentimentos.

"Ela foi muito legal comigo entender meu momento e meu processo. Eu literalmente dei com a cara na parede. Porra, me assumir pro Brasil inteiro. Eu nunca cogitei viver escondida... Pra mim, no meu lugar de privilégio que eu tenho, sei que nunca seria uma hipótese. Agora era um obstáculo fazer isso para o Brasil inteiro", relembrou Gentil, que antes de se relacionar com Priscila foi casada com Matheus Braga.

As duas, então, decidiram marcar um encontro para saber o que estava rolando entre elas. "Gente, era muito novo pra mim. Eu não sabia nem por onde começar, eu via todos os vídeos no YouTube para saber como faz, estudei muito. Vi todos os filmes de mulher com mulher, por onde começa. Uma coisa é você fazer em você... Eu vi todos (os filmes), fiz o dever de casa", afirmou a jornalista.

O local escolhido foi um hotel de São Paulo. "Eu abri a porta e já rolou um beijo", lembrou Priscila. "Foi uma coisa louca. Só que aí fui com uma cabeça de hétero que eu era, tipo assim, ela vai arrancar minha roupa e eu não sei o que eu faço. É o peito primeiro, a pepeca.. não sei como é. Esqueci tudo o que eu vi, que eu li, das posições, caneta, tesoura, esqueci tudo... Ai eu decidi viver a experiência", declarou Fernanda.

No programa, a jornalista também revelou como falou da relação das duas para os filhos Gabriel e Lucas . "O Lucas tinha 8 anos, eu preparei um slide, uma apresentação, quando acabei, falei: 'Então, tá tudo bem?' Ele falou: 'Cara, muito legal. Posso jogar videogame?'. Nem aí… A gente faz questão de umas coisas que não são questões para eles", comentou. "O Gabriel não sabe como é a vida dele sem a gente estar juntas. Engraçado que ele vai apresentar para os amigos dele, ele diz: 'Essa é minha mãe, essa é minha Ti'. Ele me chama de Ti, inventou esse apelido, ele não faz essa diferenciação, o que é o quê", completou Priscila. Gentil ainda entregou que Gabriel tem chamado Priscila de mamãe.