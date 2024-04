MC Poze do Rodo e Vivi Noronha - Reprodução / Instagram

MC Poze do Rodo e Vivi Noronha Reprodução / Instagram

Publicado 24/04/2024 17:32 | Atualizado 24/04/2024 17:34

Rio - MC Poze do Rodo rebateu críticas na tarde desta quarta-feira (24) no Stories do Instagram, após internautas comentarem que sua namorada Vivi Noronha, com quem ele tem três filhos, perdeu o brilho ao reatar com ele.