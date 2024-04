Madonna - Reprodução/Instagram

Publicado 24/04/2024 16:26 | Atualizado 24/04/2024 16:50

Rio - A contagem regressiva para o show de Madonna , de 65 anos, na Praia de Copacabana teve início. Daqui dez dias, a capital fluminense terá a honra de ser a única cidade na América do Sul a receber a turnê "The Celebration", que comemora os 40 anos de carreira da cantora.

Essa será a quarta vez que Madonna se apresentará no Brasil e os fãs que não puderem comparecer pessoalmente na apresentação gratuita, poderão assistir à performance ao vivo na Globo, no Multishow e no Globoplay. O primeiro show dela no país ocorreu em 1994.

Madonna é considerada a "Rainha do Pop" na música, não por um acaso. Ela foi a primeira cantora a deixar o corpo mais a mostra em uma performance. No MTV Video Music Awards de 1984, ela apresentou "Like a Virgin" e sua calcinha ficou à mostra.

Já em 1991, Madonna se apresentou no Oscar, a principal premiação do cinema mundial, com a música "Sooner or Later" do filme "Dick Tracy". Sua presença ao lado de Michael Jackson, considerado o "Rei do Pop" fez com que o evento se tornasse um dos mais comentados da época.

No VMA (Video Music Awards) de 2003, Madonna protagonizou um beijo com Britney Spears e Christina Aguilera, criando um dos momentos mais comentados da premiação. Entre 2008 e 2010, a cantora namorou o brasileiro Jesus Luz, de 37 anos, o que criou bastante repercussão da mídia.

O ex-namorado de Madonna revelou sua decisão sobre comparecer ao show da diva do pop no Rio de Janeiro, no próximo dia 04. Durante uma entrevista ao programa "Amaury Jr" nesta terça-feira (23), o modelo e DJ surpreendeu ao negar sua presença no evento e revelar uma discussão entre eles.

"Tenho que me posicionar. Não tem como fingir que está tudo bem. Tive um desentendimento com ela semana passada por mensagem, então eu não vou ao show. Não vou me prolongar muito sobre o assunto. Nunca fiz isso, não vai ser agora que eu vou dizer. Mas eu tenho que dizer a verdade e ser sincero", disse.