Diplo será o responsável pela abertura do show de Madonna em Copacabana Divulgação / Maria Jose Govea

Publicado 24/04/2024 14:40

Rio - As novidades para o show gratuito de Madonna, no dia 4 de maio, na praia de Copacabana, Zona Sul do Rio, não param de chegar. A produtora do evento anunciou, nesta quarta-feira (24), que o DJ americano Diplo será o responsável pelo show de abertura.

Diplo sobe ao palco às 20h para um set com curadoria de músicas brasileiras. Amante do funk carioca, o DJ já trabalhou com diversos artistas como Anitta, Pabllo Vittar, Deize Tigrona e Bonde do Rolê.

Em suas redes sociais, Diplo expressou o amor que sente pelo Brasil, falou sobre o convite e revelou estar animado para o evento grandioso. "Te amo muito, Rio. Você sempre foi a minha cidade favorita no mundo. Desde a primeira vez em 2004, eu me apaixonei. Tudo o que eu sabia sobre a cultura e a música do povo virou de cabeça para baixo quando fui aos bailes funk cariocas", iniciou.

Em seguida, o DJ aproveitou para chamar o público para o show. "Para mim, voltar a me apresentar com Madonna no próximo mês será talvez o maior evento de toda a minha vida. Então, por favor, venham no dia 4 de maio"

Nascido no Mississipi e criado no estado da Flórida, sua carreira teve início há cerca de 20 anos no Hollertronix, clube noturno na Filadélfia. Três vezes vencedor do Grammy Awards, Diplo colaborou com as maiores estrelas do mundo.

Palco será o maior da turnê de Madonna

Para fechar a turnê "Celebration", que celebra os 40 anos de carreira de Madonna, a cantora terá o um palco com o dobro do tamanho dos usados em estádios e arena . Na praia de Copacabana, a organização espera um público de um milhão de pessoas. O evento ficará marcado como a maior apresentação da carreira artista.

A quase três metros do chão, para permitir a visão do público que estiver na praia, o palco de Madonna terá 812 metros quadrados, com 24 metros de frente e 18 metros até o teto. A cantora tem três passarelas por onde anda e dança durante a apresentação. A central tem 22 metros de extensão e as laterais 20 metros cada.