Loja oficial de Madonna vende itens do show de "The Celebration Tour" no Rio de JaneiroReprodução

Publicado 25/04/2024 20:46

A loja oficial da cantora Madonna disponibilizou mercadorias temáticas da 'The Celebration Tour in Rio', com designs que fazem alusão ao Brasil e à cidade do Rio de Janeiro. Dentre as peças, destaque para um rosário com o Cristo Redentor e uma camisa da seleção brasileira com a logo do megashow e "Madonna 40" nas costas, referência às quatro décadas de carreira da cantora.

O e-commerce também vende outros produtos, como bolsa, pôster e outros modelos de camisa. Apesar da turnê mundial, apenas a apresentação no Rio, marcada para o dia 4 de maio, tem produtos dedicados com exclusividade, diferentemente das outras cidades por onde a diva passou.

Os preços, entretanto, não tem opção de pagamento em reais. Na moeda dos Estados Unidos, os valores vão de 45 a 200 dólares, ou seja, R$ 232 a R$ 1032, na cotação atual, sem incluir o frete.

Em simulação de entrega para o Rio de Janeiro, o fã que desejar receber as compras a tempo do show no terá que desembolsar R$ 464, que é o mesmo preço das três camisas disponíveis.