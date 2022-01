Domênica, segunda filha de Shantal e Mateus Verdelho, nasceu em setembro - Reprodução/Instagram

Domênica, segunda filha de Shantal e Mateus Verdelho, nasceu em setembroReprodução/Instagram

Publicado 17/01/2022 14:24 | Atualizado 17/01/2022 14:32

fotogaleria

"Agora, tenho a possibilidade de levar esse assunto à frente, uma vez que eu sou uma figura pública. Realmente tomei como uma missão. Vou fazer isso para sobreviver e levarei comigo todas que nunca foram ouvidas", disse ela em entrevista à revista Marie Claire.

"Recebi relatos de mulheres que passaram por isso, coisas muito piores do que o que passei, mulheres que perderam os filhos no parto por conta da violência obstétrica. É um assunto grave e de que ninguém estava falando, e isso não pode ser assim. Precisamos falar porque as coisas precisam mudar", desabafou Shantal.