Madonna - Reprodução/Instagram

MadonnaReprodução/Instagram

Publicado 25/04/2024 09:18 | Atualizado 25/04/2024 09:38

Rio - Faltam nove dias para Madonna, de 65 anos, se apresentar na Praia de Copacabana , de forma gratuita. A capital fluminense terá a honra de ser a única cidade na América do Sul a receber a turnê "The Celebration", que comemora os 40 anos de carreira da cantora pop.

fotogaleria

Madonna realizará sua quarta apresentação no Brasil, e aqueles que não conseguirem estar presentes para assistir ao show poderão acompanhar sua performance ao vivo na Globo, no Multishow e no Globoplay. A primeira vez em que ela esteve no país foi em 1994.

Nestes anos de carreira, Madonna se tornou uma artista conhecida por suas opiniões firmes e por não ter medo de enfrentar polêmicas, seja com outros artistas, jornalistas ou até mesmo ex-namorados.

Ainda nesta semana, Jesus Luz revelou que teve um "desentendimento" e decidiu não comparecer ao show. "Tenho que me posicionar. Não tem como fingir que está tudo bem. Tive um desentendimento com ela semana passada por mensagem, então eu não vou ao show", disse o modelo e DJ.

Esse episódio do ex-namorado da cantora se soma a uma lista de desavenças que Madonna coleciona ao longo dos anos, incluindo momentos de tensão com outros artistas e personalidades. Os detalhes desse desentendimento com Luz não foram revelados. O brasileiro esteve com ela de 2008 a 2010.

Antes disso, em 1991, Madonna enfrentou o Vaticano ao recusar mudanças em seu show após recomendações do papa João Paulo II, resultando em uma cena controversa em Roma. Isso porque ela não quis remover a cena de masturbação na performance de "Like a Prayer".

Uma entrevista com o apresentador David Letterman em 1994 se tornou famosa quando Madonna chegou com uma calcinha e sugeriu que ele a cheirasse, como resposta a comentários desagradáveis feitos por ele, que havia dito que ela “havia dormido com muitas pessoas da indústria do entretenimento”.

Por fim, uma entrevista com a jornalista brasileira Marília Gabriela, em 1998, foi marcada por momentos constrangedores, mostrando um desconforto mútuo e palavras pouco amigáveis. Isso porque Madonna parecia não compreender as perguntas e a comunicadora pediu para a cantora não ter respostas curtas.