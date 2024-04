Expectativa é que show da Madonna movimente R$ 293 milhões na economia da cidade - Reprodução / Instagram

Publicado 24/04/2024 19:16

Rio – O metrô terá um funcionamento especial para o show de Madonna, que acontecerá na Praia de Copacabana, na Zona Sul, em 4 de maio. O MetrôRio, concessionária que administra o transporte, divulgou os horários para o dia e as orientações aos passageiros.

As três estações de Copacabana – Cardeal Arcoverde, Siqueira Campos e Cantagalo – vão operar até as 4h da manhã do domingo (5). As outras funcionarão no horário normal, de 5h à meia-noite, e após o horário normal de fechamento, ficarão abertas apenas para desembarque do público do show.

A recomendação da concessionária é que as pessoas que forem ao show desembarquem na estação Siqueira Campos, a mais próxima do palco.

No sábado, a linha 2 vai operar entre Pavuna e General Osório e as linhas 1 e 4 seguirão o trajeto de Uruguai ao Jardim Oceânico. A transferência entre as linhas 1 e 2 poderá ser feita no trecho entre as estações General Osório e Central do Brasil. A tarifa é de R$ 7,50 para ida e R$ 7,50 na volta.

A concessionária reforça que não será permitido o transporte de grandes volumes, caixa de isopor com gelo, garrafas de vidro, fogos de artifício, cadeiras de praia, skates, bicicletas, patins, patinetes, hoverboards, pranchas de surf e vasilhames.

Também não é permitido ingerir bebidas alcoólicas e fumar nos trens e estações, além de ser proibido embarcar descalço, sem camisa ou com trajes de banho.

Evento deve lotar hotéis na região

O show da "Rainha do Pop" deve parar a Zona Sul. Segundo o sindicato HotéisRIO, a expectativa é que a ocupação hoteleira de Copacabana chegue a 100% no dia do evento . Bairros próximos, como Flamengo e Botafogo, deverão registrar um aumento médio de hospedagem de 15% a 20%. Regiões das Zonas Central, na Barra da Tijuca e no Recreio também devem ser beneficiadas.

A projeção da prefeitura é que o evento movimente a economia do Rio em R$ 293,4 milhões, valor 30 vezes maior do que os R$ 10 milhões investidos em patrocínio.